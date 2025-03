Andrea Badenchini confermato alla guida dell’Avis di Ziano

L’Avis di Ziano ha riconfermato la massima fiducia nel suo presidente Andrea Badenchini, che per la quarta volta è stato riconfermato. Nel rinnovato direttivo siederanno anche il vice Gianluca Aradelli e Alberto Mazzocchi, Alessio Farina (tesoriere) e Valter Borsotti (segretario). I consiglieri sono Lorenzo Jelmoni, Filippo Cominelli, Tommaso Maini, Riccardo Ferrari, Federico Daturi, Eleonora Farina e Corrado Rossi.

La sezione guidata da Badenchini vanta 42 anni di storia, iniziata grazie al fondatore Dante Sabatico. In sua memoria in giugno verranno premiati i migliori alunni delle scuole del paese.