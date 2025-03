Infrazioni alla guida: sequestrate 45 patenti, decurtati 326 punti

Sono stati 10 i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio svolti nelle scorse settimane in città e provincia, su disposizione del prefetto Paolo Ponta d’intesa con in vertici provinciali delle forze dell’ordine.

In particolare sono stati interessati l’area della stazione ferroviaria e del centro cittadino, via Primo Maggio, Borgo Faxhall, viale Risorgimento, via Emilia Pavese, via IV Novembre, il parco ”Baia del Re”, via Caorsana, piazzale Torino, piazza Matteotti, nonché in provincia in particolare nei comuni di Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni e Castelvetro.

I controlli hanno interessato anche esercizi commerciali, bar/tabacchi, sale giochi e slot e i relativi avventori, oltre a 1.146 nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari.

In materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono state segnalate 23 persone alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, 8 sono state denunciate e sono stati sequestrati 426 grammi di sostanze stupefacenti.

Con riferimento alle violazioni del Codice della strada, sono state accertate 92 infrazioni, tra cui 18 per guida pericolosa, 16 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 12 per uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida, 11 per guida in stato di ebbrezza, 5 per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e altrettanti per guida senza patente al seguito, 18 per omessa revisione periodica, 19 per sorpasso in situazione di pericolo, 8 per circolazione senza assicurazione e 2 per circolazione con veicolo sequestrato.

Sono state ritirate 45 patenti e 10 carte di circolazione, decurtati 326 punti patente, disposti 13 sequestri di veicoli e 7 fermi, nonché rilevati 56 incidenti.

Il Nucleo operativo tossicodipendenze della prefettura ha effettuato 54 colloqui, emanando 36 provvedimenti sanzionatori e 12 ammonizioni per prima segnalazione.