La Bonifica realizzerà il canale “salva-Agazzano” che eviterà altri allagamenti

Automobili semisommerse, garage e cantine allagati, il campo sportivo invaso dall’acqua: a maggio 2024 un nubifragio aveva trasformato Agazzano in un torrente. Ora, grazie al Consorzio di Bonifica, si punta a risolvere il problema con un nuovo canale “salva-Agazzano”, che devierà l’acqua piovana verso il torrente Luretta.

Su richiesta del Comune, il Consorzio ha stanziato 41mila euro per l’intervento.

I lavori prevedono la pulizia di un canale esistente, la costruzione di un nuovo canale di 135 metri per raccogliere le acque dalla collina e la dismissione di un altro di 120 metri.

Saranno inoltre create cunette laterali lungo via Torricelle per il deflusso dell’acqua. Data la forte pendenza, il nuovo canale sarà dotato di briglie in legno e pietrame per rallentare il flusso ed evitare danni. Le ruspe entreranno presto in azione. Soddisfatta l’amministrazione comunale: “Ringraziamo il Consorzio per il rapido intervento”, dice il vicesindaco Filippo Michelotti, annunciando nuovi lavori anche in via Makallè.