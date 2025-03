“Se l’8 per me l’8 per tutte”: un convegno in Provincia su donne, lavoro e dignità

Donne, lavoro e dignità sono le tre parole chiave del convegno organizzato dalla Consigliera di Parità provinciale di Piacenza , Venera Tomarchio e dai Coordinamenti Donne Cgil, Cisl e Uil per promuovere parità e qualità nel lavoro: i temi legati al lavoro femminile, inclusi i diritti delle lavoratrici e la dignità delle donne nel lavoro, ma che è anche un momento per riflettere e condividere il significato di una celebrazione internazionale che rappresenta il lungo cammino delle donne nella conquista dei diritti.

Un convegno che con un titolo che è anche un gioco di parole – “Se l’8 per me l’8 per tutte” – vuole sottolineare la forza delle donne come patrimonio da custodire e ampliare con le giovani generazioni e la distanza ancora da percorrere verso un’effettiva parità, che è economica e sociale ma anche culturale ed educativa.

Durante l’incontro sono stato presentati tre sportelli di ascolto e orientamento per consulenza e assistenza, ai quali rivolgersi per problemi relativi a discriminazioni sul lavoro, flessibilità, maternità e paternità, molestie e violenze sui luoghi di lavoro, e altri temi. Gli sportelli sono presso le sedi delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil.