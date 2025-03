Scontro con un’auto mentre si allenava sulla Statale 45, ferito giovane ciclista

Un giovane ciclista è stato vittima di un incidente lungo la statale 45 all’altezza di Rivergaro. Ancora da chiarire le dinamiche dello scontro.

Secondo le prime informazioni si tratterrebbe di uno sportivo agonista di 22 anni che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 marzo, si stava allenando in Val Trebbia quando è stato investito da un’auto.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Pubblica assistenza Val Nure e l’auto infermieristica del 118 da Bobbio. Il ragazzo ha subito diversi traumi e ferite. A causa dell’impatto si è spaccato il casco protettivo. Attivato anche il servizio di elisoccorso, atterrato a pochi metri dal luogo dell’incidente.

Il giovane ciclista è stato medicato e trasportato, in condizioni serie, all’ospedale Maggiore di Parma. Il ragazzo che fa parte del team Biesse Carrera Premac non è in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Rivergaro.