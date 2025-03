Alla guida con patente falsa, denunciato il conducente: sanzione di 5mila euro

Alla guida con patene falsa, con mancanza di copertura assicurativa o con revisione scaduta. Solo una parte dei risultati conseguiti dagli agenti della Polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero durante l’attività preventiva dei controlli stradali sul territorio di competenza.

Nelle ultime due settimane nove auto sono sono state poste sotto sequestro amministrativo per mancanza della copertura assicurativa. Dall’azione di controllo sono stati sanzionati anche 34 conducenti di veicoli perché circolavano con la revisione periodica scaduta.

Alla guida con patente falsa

Durante un posto di controllo, inoltre, è stato fermato un cittadino rumeno residente in provincia, che presentava una patente risultata successivamente falsa a seguito della perizia effettuata dall’Ufficio Falsi della Polizia Locale di Piacenza. Il conducente è stato quindi denunciato e sanzionato con una multa dal valore di 5.100 euro per guida senza titolo abilitativo. Il veicolo è stato fermato per tre mesi.