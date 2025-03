Nuova piscina di San Nicolò, gestione affidata ad Activa: “Costo ridotto per i residenti”

La gestione della nuova piscina del Comune di Rottofreno situata nella frazione di San Nicolò è stata affidata alla società cooperativa Activa. Ad annunciarlo è la sindaca Paola Galvani: “È una grande gioia poter dare ai cittadini una struttura che aspettavano da molti anni e riservare loro un costo di ingresso più basso rispetto ai non residenti. Questo perché l’opera è stata realizzata in larga parte con fondi comunali e quindi con i soldi di tutti”.

L’affidamento della durata di nove anni è stato assegnato alla società Activa di Piacenza, conferito tramite gara pubblica.

Al via quindi tutte le opere per l’allestimento dell’area e dell’annesso bar, in modo da trovarsi pronti per la stagione estiva e poter procedere all’inaugurazione e apertura della struttura indicativamente alla fine del mese di maggio.

“Opera attesa da tempo”

“Siamo giunti all’apertura ormai prossima di questa importante opera che, ribadisco, era attesa da tempo dalla cittadinanza – commenta l’assessore Stefano Giorgi – per la quale questa amministrazione, ed anche la precedente, ha lavorato con grande impegno sia tecnico, sia economico. “È importante inoltre sottolineare nuovamente – continua – che i residenti nel Comune di Rottofreno potranno accedere alla piscina ad un costo calmierato visto che, come già sottolineato dal Sindaco, per la costruzione sono stati utilizzati principalmente fondi comunali oltre al contributo di altri Enti. Il listino completo dei costi di accesso sarà reso noto al più presto.”

Luogo attrattivo per tutti

“Auspico che la nuova piscina con la sua area ricreativa e il Bar possa diventare un luogo attrattivo per tutti i giovani del Comune – interviene l’assessore Rosario Della Porta – che potranno praticare sport e partecipare alle attività che saranno organizzate in loco”.

Conclude il consigliere Alberto Ronda “sono molto felice che i cittadini possano avere a disposizione questa struttura comunale, aspettavano da tanto ora finalmente potranno usufruirne”.