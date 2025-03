Oggi festa a Boscone Cusani: nuovi nomi alle vie e in regalo mattoni avvolti in Libertà

Non saranno blasonati come i mattoni del muro di Berlino, ma per il paese di Boscone Cusani avranno comunque un importanza epocale.

Questa mattina nella frazione di Calendasco va in scena l’ultimo atto della prima fase della rinascita del paese lungo il Po, dove l’abbattimento di alcuni edifici fatiscenti – espropriati e abbattuti dal Comune – lascerà posto ad una nuova piazza. Davanti alla chiesa, stamattina saranno regalati ai residenti (e non solo) i mattoni degli edifici abbattuti, confezionati nelle pagine di Libertà che in queste settimane hanno raccontato il processo di trasformazione di Boscone.

L’appuntamento è alle 10.00.

Chi vorrà conservare un pezzo della memoria di quello che è stato il paese potrà ritirare il suo mattone, che è stato confezionato in questi giorni dai volontari del comune e “marchiato”. Oltre al gesto simbolico, saranno annunciati pubblicamente i risultati della doppia votazione (con urne e online) per decidere quale nome dare alla nuova piazza e alle quattro vie del paese.

Saranno dedicate a personaggi storici oppure a nomi di piante della zona? Non resta che passare a Boscone, dove sarà offerto anche un brindisi a conclusione del percorso partecipato.