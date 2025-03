“Per Aurora, per tutte”: in cento alla manifestazione per i diritti delle donne

“Per Aurora, per tutte. Con tutta la rabbia, con tutto l’amore”. Un centinaio di giovani ha partecipato al corteo promosso dal collettivo “R-esisto” in collaborazione con il sindacato S.I.Cobas e la Cooperativa Popolare Infrangibile 1946. Il corteo è partito dal Pubblico passeggio prima di attraversare via IV Novembre con l’obiettivo di chiedere più diritti e denunciare le disuguaglianze che ancora oggi caratterizzano la nostra società.

“L’otto marzo non è un giorno di festa, ma di lotta” riferiscono i promotori che durante la manifestazione hanno ricordato anche Aurora Tila e tutte le vittime di femminicidi. “Piacenza non è esente da questo dramma e tutti abbiamo ancora negli occhi il volto della giovanissima Aurora, trucidata solo pochi mesi addietro in nome di un patriarcato cieco che arriva a condizionare e plasmare anche giovanissimi maschi. A lei sarà idealmente dedicata questa manifestazione”.

Durante il corteo trattati diversi temi, dalla guerra in Palestina, al riarmo in Europa passando per la parità di salari tra uomo e donna.