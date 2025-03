Riconoscere la violenza e imparare a difendersi grazie alla Cooperativa San Martino

In occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, la Cooperativa San Martino annuncia l’avvio di un corso di difesa personale rivolto ai soci e in particolare alle socie.

Sarà diretto dl direttore generale Paolo Rebecchi (istruttore di kick-boxing e difesa personale), e dal colonnello in riserva dei carabinieri Luca Pietranera.

Il corso si svolgerà nella sede della cooperativa in via Don Carozza a Piacenza e si articolerà in tre appuntamenti: 27 marzo, 3 e il 10 aprile, dalle 18.15 alle 19.30.

Una delle peculiarità che distingue il corso è che le ore di formazione saranno conteggiate come ore di lavoro, quindi retribuite.

“Proseguiamo nel solco già tracciato da tempo – spiega Rebecchi – con iniziative che possano incentivare il coinvolgimento dei nostri lavoratori su temi molto importanti nella vita di tutti noi. Non si tratterà di un canonico corso di autodifesa femminile, ma soprattutto un momento di dialogo, confronto e ascolto. Tra i temi trattati, in primo piano ci saranno le buone prassi comportamentali per intercettare atteggiamenti dannosi o tossici; i riferimenti normativi che trattano l’argomento e gli eventuali comportamenti da tenere per far valere i propri diritti. Infine, alcuni aspetti pratici su come eludere e difendersi da approcci di natura violenta”.

Un percorso dedicato in particolare alle donne, ma aperto a tutte le persone della Cooperativa San Martino: “I passi avanti su questo tema si possono fare solo insieme – commenta Rebecchi – proseguendo nel percorso che stiamo portando avanti da tempo, basato sulla formazione lavorativa insieme all’educazione personale dei nostri soci su diversi argomenti. All’iniziativa parteciperanno tutti i livelli della cooperativa, proprio perché la tematica ci sta particolarmente a cuore: è importante fare prevenzione per evitare che la violenza in qualsiasi forma, fisica e psicologica, condizioni la vita di un individuo”, conclude Rebecchi.

“Continuiamo a promuovere iniziative che mettono al centro le persone, e con un’attenzione particolare alle donne della cooperativa. Abbiamo altri progetti in procinto di essere avviati, e siamo orgogliosi di queste proposte che celebrano la professionalità, l’attenzione e la competenza delle nostre socie, parte importante e imprescindibile della nostra realtà”, dichiara Margherita Spezia, Responsabile dell’area Welfare e Diversity manager.

Alle loro voci si aggiungono quelle del presidente Mario Spezia e dell’Amministratore delegato Francesco Milza: “Rinnoviamo il nostro impegno per le persone di Cooperativa San Martino, un impegno che si estende poi a tutte le famiglie dei nostri soci, contro la violenza in qualunque forma: questo è ciò che per noi significa fare comunità”.