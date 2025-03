Scopre i ladri, li colpisce con il lato piatto di un machete e viene denunciato

Trova due ladri nel suo negozio, ma finisce denunciato per aggressione dopo aver minacciato uno di loro con un machete. “Ho sbagliato – ammette il commerciante – ma qui la situazione è critica e dobbiamo difenderci”.

L’uomo, titolare di un negozio di cibo etnico alla prima periferia della città, racconta di aver sorpreso due giovani (descritti come un ragazzo marocchino e una ragazza italiana) che forzavano la porta d’ingresso durante la pausa pomeridiana.

Scoperti, sono fuggiti senza rubare nulla. Dopo aver chiamato la polizia, l’uomo ha però ritrovato i due in piazzale Libertà e ha colpito la ragazza sulla testa con il lato piatto di un machete. Ora è stato denunciato per aggressione ma, a sua volta, denuncerà i due per tentato furto.