Spaccio di cocaina in via Roma, arrestati due giovani: trovati 30 grammi di droga

La polizia ha arrestato due uomini nella zona di via Roma a Piacenza, l’accusa è detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra mobile nel corso del servizio di osservazione hanno notato i due uomini salire per pochi secondi a bordo del veicolo del presunto acquirente, per poi allontanarsi, verosimilmente dopo aver

ceduto droga.

Dopo alcuni giorni di pedinamenti, gli investigatori della Sezione antidroga della Squadra mobile di Piacenza, hanno assistito in diretta ad una cessione di cocaina da parte dei due sospetti ad un automobilista in transito. A quel punto li hanno fermati.

L’acquirente era in possesso di una dose di cocaina ed è stato sanzionato quale assuntore di stupefacenti, essendo risultato privo di patente di guida e di assicurazione, è stato anche colpito dalle sanzioni previste dal Codice della strada ed il suo veicolo è stato sottoposto a sequestro.

base di stoccaggio in via roma

I due pusher sono stati invece trovati in possesso di denaro e di nove altre dosi di cocaina pronte alla vendita al dettaglio.

Le indagini hanno permesso di capire che la base di stoccaggio della sostanza era in un appartamento di via Roma, dove sono state trovate altre 22 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

I due giovani albanesi sono stati arrestati dalla polizia. Erano incensurati, uno dei due è risultato irregolare. Complessivamente, sono stati sequestrati due involucri di cellophane contenenti polvere bianca, per un peso totale di oltre 30 grammi e 1.700 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Proseguono le indagini per ricostruire la rete di clienti dei due arrestati, ed i canali di approvvigionamento degli stupefacenti.