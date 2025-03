Arriva anche a Piacenza la “Capsula” che in 8 minuti ti dice come stai

Assomiglia a una futuristica cabina per le foto, ma serve a valutare il proprio stato salute. L’utente entra, si accomoda su uno sgabello e in soli 8 minuti può sottoporsi in totale autonomia a una serie di misurazioni inerenti i propri stili di vita e la propria salute. Si chiama “Capsula” la sofisticata tecnologia di diagnosi con intelligenza artificiale che nella giornata di oggi l’associazione Progetto Vita ha messo per la prima volta a disposizione delle partecipanti di “Menopausa e cuore”, l’open day di prevenzione a cui hanno partecipato un centinaio di donne dai 45 ai 65 anni, organizzato da Ausl di Piacenza, Progetto Vita e Federfarma, in collaborazione con Anpas nella sede di Croce Bianca.

Compilando alcuni piccoli questionari, in pochi minuti questo strumento è in grado di misurare la pressione arteriosa dell’utente, valutando anche il livello di stress, quello di invecchiamento e lo stato di forma. “Questa Capsula è un modo nuovo di fare salute – ha spiegato la direttrice di Cardiologia e presidente di Progetto Vita Daniela Aschieri – è un modo per aiutare le persone a prendere coscienza del proprio stile di vita, indirizzandole, quando necessario, a modificare i comportamenti scorretti. Aiuta noi professionisti, ma aiuta soprattutto le persone a capire che prendersi cura di se stesse aiuta a non ammalarsi”.