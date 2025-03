Auto si ribalta a Pontenure, grave la guidatrice rimasta incastrata nell’abitacolo

Un donna è rimasta gravemente ferita dopo aver perso il controllo della sua Alfa Romeo Giulietta, che si è ribaltata attorno alle 17.00 di oggi lungo la strada Sant’Agata, che collega San Giorgio a Pontenure.

L’automobilista, che ha 48 anni, secondo una prima ricostruzione era diretta verso Pontenure, quando per cause da chiarire ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e ribaltandosi. È rimasta incastrata nell’abitacolo e i vigili del fuoco, con l’ausilio di pinze idrauliche, l’hanno estratta.

L’impatto è stato violento e ha staccato la ruota posteriore destra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118, l’ambulanza della Croce Rossa e l’elisoccorso, che ha trasportato la donna all’ospedale Maggiore di Parma.

La strada è stata chiusa per le operazioni di soccorso.