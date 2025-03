Domani in Senato Cioccolandia diventerà “Sagra di qualità”

Cioccolanda viene insignita domani, 10 marzo, in Senato a Roma del riconoscimento di “Sagra di qualità”, attribuito dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia a quelle manifestazioni a carattere locale, che hanno come obiettivo la promozione dei prodotti tipici dei territori e la tutela della cultura, del folklore, delle tradizioni, del turismo e dell’economia locale.

“Questo riconoscimento – dice il presidente della Pro loco di Castel San Giovanni Sergio Bertaccini – è motivo di grande orgoglio e il miglior omaggio allo straordinario impegno che tutti noi mettiamo per l’organizzazione di Cioccolandia”.

Di rientro da Roma i volontari si rimboccheranno subito le maniche: il 3 e 4 maggio è in programma l’edizione 2025 di Floravilla. Location dell’evento primaverile non sarà più Villa Braghieri, ma Villa Caramello, elegante edificio risalente al XVI secolo che sorge alle porte di Castel San Giovanni. Protagonista sarà il verde, e cioè piante e fiori, declinati in tutte le loro possibili versioni.

Nelle settimane scorse i volontari guidati da Bertaccini hanno, inoltre, consegnato alla città di Slunj, gemellata con Castello, materiale scolastico raccolto dai bambini della materna parrocchiale San Francesco.