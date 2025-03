Dopo gli abbattimenti, la rinascita di Boscone Cusani parte da piazza San Francesco

La nuova piazza di Boscone Cusani potrebbe chiamarsi “Piazza San Francesco”, il nome più votato dai cittadini nelle consultazioni pubbliche per scegliere la nuova toponomastica del paese, dopo l’abbattimento di alcuni edifici per creare il nuovo spazio pubblico.

L’esito del percorso partecipato è stato annunciato ieri mattina dal sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi. San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e della frazione, ha ottenuto 48 preferenze. Seguono don Aldo Boreri (47 voti), storico parroco del paese per 65 anni, e la trattoria “Quindici” (41 voti), famosissimo locale aperto dal 1973 al 2005. Tra i più scelti anche la maestra Maria Astorri (23 voti), che contribuì all’ampliamento della scuola, e i marchesi Cusani, antichi proprietari dei terreni. Ora si deciderà quale nome assegnare alla piazza e alle quattro vie ancora anonime.

“Per demolire ci vuole poco e spesso altrettanto rapidamente si dimentica di quello che c’era prima: per questo, è giusto conservare la memoria”. Così, il sindaco Zangrandi, nell’occasione, ha pensato di regalare ai cittadini quei mattoni che sono testimonianza delle abitazioni abbattute, lì dove si trovavano le attività delle famiglie Battaglia e Soresi: 65 pesanti mattoni, avvolti nelle pagine di Libertà, quelle che nei giorni scorsi hanno parlato dell’intervento di rigenerazione urbana, sono andati subito a ruba. “Grazie a Libertà – ha aggiunto – per lo spazio che ha dato a questo evento storico per il paese”.