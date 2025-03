La minaccia di maltempo non ferma la voglia di affari: pienone per lo Sbaracco

Farsi mancare l’ultimo acquisto della stagione? Impossibile.

E così anche questo “Sbaracco”, organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni di categoria e la Cabina di regia, ha fatto centro. O meglio, ha fatto il centro così come sarebbe bello vederlo più spesso, con una folla di gente che si è riversata fra piazza Cavalli, via XX Settembre e corso Vittorio Emanuele.

Nonostante il tempo bigio, diversi negozi hanno scelto di aderire alla manifestazione, che da un po’ di anni è una tradizione per la nostra città e sancisce la chiusura della stagione dei saldi, dopo due mesi di pazzi sconti.

Ecco allora tutti gli stand fuori, appena davanti alle vetrine un tripudio di giacche e scarpe, maglioni e biancheria, ma anche oggettistica per la casa, persino libri: ai piacentini lo sbaracco piace, fin dalla mattina per le vie del centro si è registrata una buona affluenza di persone intente a cercare l’acquisto giusto, l’affare migliore.