Podenzano, nuova ambulanza per la Croce rossa e targa per i fratelli Gabbiani

Una mattinata all’insegna del volontariato e della storia, quella di sabato 8 marzo a Podenzano. Sono infatti stati inaugurati due strumenti funzionali rispettivamente all’assistenza e al ricordo, in un’iniziativa congiunta organizzata dall’associazione “Famiglia Podenzanese” e dalla Croce Rossa di Podenzano. Quest’ultima infatti ha da oggi una nuova ambulanza, che è stata acquistata grazie al contributo di Coop Alleanza, Engineering 2k e Als; il veicolo è stato inaugurato nel piazzale di fronte al supermercato Coop di Podenzano, alla presenza di volontari e cittadini.

“Si tratta di un mezzo che abbiamo atteso a lungo – ha detto Gianmario Sala, coordinatore della sede di Croce Rossa a Podenzano – è uno dei più moderni della provincia e ci sono voluti venti mesi perché arrivasse. Lo abbiamo già messo in funzione, al fine di supportare le nostre attività di emergenza-urgenza e nei trasporti sanitari; grazie di cuore alle aziende che hanno contribuito all’acquisto”.

“Siamo assolutamente orgogliosi di questa ambulanza, che è un premio non solo per i nostri volontari ma per tutta la cittadinanza” ha sottolineato Giuseppe Colla, presidente del Comitato di Croce Rossa di Piacenza.

TARGA IN RICORDO DEI FRATELLI GABBIANI

E nella stessa mattinata è stato ricordato un altro punto di riferimento per la comunità podenzanese: l’azienda metalmeccanica Brevetti Gabbiani, che è il tema di un’installazione permanente voluta dall’associazione Famiglia Podenzanese in collaborazione con il Comune di Podenzano e Banca di Piacenza. Si tratta di un pannello di alluminio stampato in digitale che raffigura i due imprenditori Valdo e Dante Gabbiani in una fotografia, scattata dal già disegnatore della Gabbiani Camillo Murelli, che ha come sfondo un’ala dell’azienda fondata nel 1951. Il monumento è collocato dove un tempo sorgeva la sede della ditta e dove oggi si trova il supermercato Coop.

L’ARTICOLO DI ELISA PAGANI SU LIBERTÀ