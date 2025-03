Quattro vini di Cantina Valtidone premiati al Grand International Wine Award

Quattro vini dei soci di Cantina Valtidone sono stati premiati al “Mundus vini – The Grand international wine award”, organizzato in Germania, a Neustadt an der Weinstraße, nel salone comunale Saalbau. La giuria, con esperti di 48 differenti Paesi, impegnata nelle degustazioni ha assegnato una medaglia d’oro a Arvange brut metodo classico e ben tre medaglia d’argento a Inedita, bianco fermo, al 50 vendemmie malvasia fermo 2023 e al rosso Julius gutturnio doc superiore 2022.

Ora la tappa al ProWein

I quattro vini saranno presentati alla fiera ProWein di Düsseldorf, che si terrà tra il 16 e il 18 marzo. “I riconoscimenti – dice il presidente di Cantina Valtidone Gianpaolo Fornasari – confermano la bontà del continuo lavoro di ricerca qualitativa che Cantina Valtidone porta avanti sempre”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ