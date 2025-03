Si avvicina al banchetto della questura: “Ho denunciato mio marito, ora ho paura”

Una donna – tra le tantissime persone che ieri hanno incontrato, abbracciato, ringraziato la Polizia di Stato presente col questore Ivo Morelli e i suoi più stretti collaboratori presenti ieri in largo Battisti in occasione dell’8 marzo – si avvicina timidamente a un’agente, una delle due in divisa nello stand. E si apre: “Ho subìto violenze fisiche e psicologiche, era mio marito, il padre dei miei figli”.

La donna, sui 40 anni, immigrata ma residente a Piacenza da moltissimi anni, ha trovato quel coraggio che non si insegna. Ha denunciato il marito. L’uomo aveva commesso reati così gravi da finire in carcere dove tuttora si trova.

All’agente che l’accoglie e le parla in un angolo di intimità, ritagliato nel traffico pedonale caotico e distratto di un sabato mattina in centro, confida la sua più feroce paura. Mancano pochi mesi al ritorno in libertà del marito. E la donna vive nella paura e nell’angoscia di quanto dovrà rivederlo. Anche questo è un capitolo di decine di storie dolorose e fotocopia. Ma lei è lì, col suo cuore e basta. L’agente la sostiene.

“Ci saremo, la Polizia c’è sempre”, la rassicura l’agente.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ