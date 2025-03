Arnesi da scasso e refurtiva, denunciate due giovani. Furto in via IV Novembre

Due giovani donne, di 19 e 17 anni, sono state denunciate dai carabinieri in quanto trovate in possesso di diversi arnesi da scasso ed un anello. Gli attrezzi e l’anello sono stati sequestrati.

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di domenica 9 marzo quando due gazzelle del Radiomobile di Piacenza sono accorse in una traversa dello Stradone Farnese, dove un cittadino aveva notato e riconosciuto due ragazze che nell’aspetto e nella descrizione corrispondevano alle due giovani descritte dalla madre che le aveva incrociate nell’androne del proprio condominio il 19 febbraio scorso. All’epoca ignoti si erano introdotti nel suo appartamento asportando alcuni monili d’oro.

I militari del Radiomobile, dopo aver accertato che si trattasse delle medesime giovani, le hanno condotte in caserma per accertamenti in quanto sprovviste di documenti di riconoscimento. In seguito a una perquisizione sono state trovate in possesso di due grossi cacciaviti, una chiave a rullino ed altri tre piccoli cacciaviti, nascosti nei calzini e nei giubbotti. La più giovane – dopo aver cercato di nascondere un vistoso anello d’oro con una piccola pietra blu contornata da altre piccole pietre preziose, infilato nella mano sinistra – ha riferito che era di sua proprietà.

Da un sopralluogo in via IV Novembre dove era stato compiuto un furto di gioielli, i militari dell’arma hanno accertato che l’anello era stato rubato alla proprietaria dell’appartamento, che lo ha riconosciuto dalla foto. Il monile è stato quindi sequestrato per essere restituito alla legittima proprietaria.

La giovane donna è stata denunciata per ricettazione e insieme alla sua complice per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.