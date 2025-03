Deve scontare più di tre anni di carcere per condanne definitive: arrestato 31enne

Un giovane di 31 anni è stato arrestato sabato 8 marzo dai carabinieri della Stazione di San Nicolò per alcune sentenze di condanna divenute definitive relative a reati commessi a Piacenza e provincia dal luglio 2012 al gennaio del 2017.

L’uomo è stato fermato vicino alla sua abitazione e arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Parma

Il 31enne è stato riconosciuto colpevole e condannato con 6 sentenze passate in giudicato per danneggiamento a seguito di incendio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, guida in stato di ebbrezza ed evasione commessi tra il luglio del 2012 e il gennaio del 2017 a Piacenza e Rottofreno. Dovrà scontare una pena di 3 anni 4 mesi e 16 giorni di reclusione.

I carabinieri di San Nicolò, acquisito il provvedimento di cattura, compiuti i necessari controlli, hanno effettuato alcuni servizi di osservazione del territorio per individuare il giovane 31enne. Accertata la presenza all’interno della sua abitazione, i carabinieri lo hanno prelevato e condotto in caserma dove gli è stato notificato il provvedimento di esecuzione pena.

Al termine delle operazioni di rito per il giovane 31enne si sono aperte le porte del carcere delle “Novate” di Piacenza.