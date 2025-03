Mimose vendute senza licenza, sequestrati dalla polizia locale 126 mazzi

Sono 126 i mazzi di mimose sequestrati dalla polizia locale di Piacenza durante la giornata internazionale della Donna di sabato 8 marzo.

Gli agenti hanno individuato vari venditori non muniti di regolare licenza, i quali all’arrivo delle forze dell’ordine hanno abbandonato cesti e scatoloni con i fiori pronti per la vendita.

Le pattuglie hanno anche svolto un servizio informativo rivolto ai commercianti – titolari di negozi e ambulanti – in merito alle norme che regolano l’attività di vendita itinerante sul territorio comunale.