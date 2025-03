Mucinasso, Patrizia Barbieri: “Strada Motta Vecchia pericolosa, si intervenga”

“I residenti di Strada Motta Vecchia a Mucinasso lamentano il passaggio di veicoli a velocità pericolosa”. A farsi carico del problema di sicurezza è Patrizia Barbieri, capogruppo della civica di centrodestra Barbieri Sindaco, che con una interrogazione urgente chiede a sindaco e giunta “se sia intendimento dell’amministrazione procedere con urgenza all’installazione di dissuasori di velocità o a prevedere dossi sul suddetto tratto stradale”.

“anziani a piedi a lato carreggiata”

“La via in questione – spiega Barbieri nell’atto ispettivo – è sprovvista di marciapiedi e i pedoni sono costretti a camminare a lato della carreggiata. Molti di coloro che transitano a piedi sono persone anziane che accompagnano i nipotini per una passeggiata o i proprietari di cani con i loro animali. Conseguentemente gli automobilisti che circolano ad altissima velocità rappresentano un serio e concreto pericolo”.

Oltre a dossi o dissuasori, Patrizia Barbieri chiede inoltre “quale eventuale altra situazione si intenda comunque adottare per tenere in sicurezza la circolazione dei pedoni in Strada Motta Vecchia di Mucinasso”.