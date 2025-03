Ponte Paladini, due mesi di senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h

È programmata per lunedì 17 marzo p.v. la ripresa dei lavori di manutenzione straordinaria riguardanti il ponte Paladini (di competenza dell’ente Provincia di Piacenza) sul fiume Trebbia, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest di Piacenza.

le limitazioni stradali

Si tratta di un intervento che avrà un non trascurabile impatto sulla viabilità: le opere comporteranno infatti la limitazione della circolazione stradale mediante istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri e del limite di velocità a 30km/h, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni dal 17/03/2025 al 16/05/2025, nei territori comunali di Piacenza e Gragnano Trebbiense.

In sintesi, con questi lavori si provvederà alla sostituzione di tutte le piastre coprigiunto presenti sul manufatto ed alla manutenzione della passerella ciclabile.

L’importo complessivo dell’intervento (il progetto esecutivo è stato approvato con D.D. n. 805 del 28/06/2024) è pari a 425mila euro.

Di 120 giorni la durata dei lavori, che sono attualmente sospesi (la consegna è del 20 dicembre 2024) e riprenderanno – come sopra evidenziato – il 17 marzo.

Patrizia Calza, consigliera provinciale con delega alla Viabilità, sottolinea importanza e necessità dell’intervento: “L’Ente è consapevole del disagio arrecato all’utenza stradale, tuttavia si tratta di lavori di manutenzione straordinaria che devono essere realizzati per garantire la fruibilità del manufatto in sicurezza, che per la Provincia costituisce una priorità assoluta”.