Puglia di Calendasco: da Mirella e Guido turtlitt e chiacchiere dolci a fin di bene

Anche per quest’anno il miracolo si è compiuto. Alla Puglia di Calendasco, piccola frazione di poche anime dove il Trebbia finisce nel Po, Mirella Bonelli e Guido Scaffardi hanno sfornato migliaia di turtlitt e di chiacchiere dolci per raccogliere fondi da devolvere all’istituto “Don Orione” di Borgonovo.

L’occasione è stata il Carnevale come prima lo era stata la festa di Sant’Antonio: è in occasione di queste ricorrenze che i due coniugi, sposati sessantadue anni fa, si rimboccano le maniche e incominciano a preparare i dolci che vanno letteralmente a ruba. Alcuni giurano che siano i più buoni della provincia: chissà se è davvero così, ma resta il fatto che il viavai registrato alla Puglia denota un certo apprezzamento della ricetta.

Per quest’anno la stagione di turtlitt e chiacchiere dolci è finita, ma già c’è chi si è prenotato per il prossimo anno: “Se staremo bene, saremo ancora qui a preparare dolci” assicura la coppia che ha fatto arrivare un vassoio “di assaggio” anche all’Associazione Quartiere Roma la scorsa settimana grazie alla figlia Giulia che è un’espositrice del Via Roma Street Market. Chiaramente anche da quartiere Roma è arrivata la promozione.