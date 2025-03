Il prestigioso marchio “Sagra di qualità” a tre Pro loco della provincia di Piacenza

Tre manifestazioni della provincia di Piacenza – la Festa della Torta Spisigona di Gragnano Trebbiense, la Fiera dell’aglio di Monticelli d’Ongina e Cioccolandia di Castel San Giovanni – hanno ottenuto a Roma il prestigioso marchio “Sagra di Qualità”, istituito dall’Unpli, l’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia.

L’Emilia-Romagna si è confermata al vertice della “classifica” nazionale delle manifestazioni premiate nella capitale: sul totale di 50 manifestazioni certificate nel 2025 (41 Sagre e 9 Eventi di qualità) ben dieci erano della nostra regione. La cerimonia romana è avvenuta in due tappe: domenica 9 marzo all’Hotel Ergife è avvenuta la consegna di un attestato ai sindaci dei Comuni coinvolti e della bandiera “Sagra di Qualità” alle Pro loco; lunedì 10 marzo, al Senato, la consegna dell’attestato alle Pro loco.

il marchio “Sagra di qualità”

Il marchio istituito da Unpli, assegnato dopo una rigorosa selezione da parte di appositi ispettori, identifica le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territo-rio, rappresentative della storia e della tradizione, che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. “E’ un risultato importante per l’Emilia-Romagna – commenta Maximiliano Falerni, presidente dell’Unpli regionale -. Le dieci Sagre ed Eventi di Qualità certificati quest’anno, aggiunti alle Sagre già qualificate negli anni scorsi, posizionano la nostra regione al primo posto nel panorama nazionale. Un ringraziamento particolare va ai volontari delle Pro Loco qualificate. Sagra di Qualità non certifica solo l’evento ma è un riconoscimento che va a tutta la comunità, valorizzando il prodotto tipico, le tradizioni e il turismo locale. Grazie anche a tutta la dirigenza Unpli Emilia-Romagna”.

Francesco Bambo, presidente della Pro loco Monticelli d’Ongina: “Come Pro loco, siamo entusiasti e onorati di ricevere questo premio. E’ un anno molto importante per noi, perché la Fiera dell’aglio raggiunge la cinquantesima edizione, quindi non c’è modo migliore di festeg-giare assieme a tutti i volontari e ai monticellesi questo importantissimo traguardo. Prima di tutto ci tengo a ringraziare il consiglio direttivo della Pro loco e soprattutto i volontari, che sono il motore principale dell’associazione, senza i quali è impossibile raggiungere questi risultati, se non attraverso la passione e l’entusiasmo che ci mettono in ogni evento. Ringrazio poi le altre associazioni monticellesi perché all’interno della fiera danno sempre un grande contributo nell’arricchire il programma, e anche l’amministrazione comunale che ci supporta nei vari eventi durante tutto l’anno”.

“Siamo molto contenti di partecipare a questa cerimonia – prosegue Francesco Bambo – perché è l’occasione di confrontarci con le Pro loco della provincia, della regione e dell’intera penisola. E’ bello ascoltare i volontari di tutta Italia che organizzano i vari eventi, anche per-ché siamo un consiglio direttivo molto giovane, con un’età media al di sotto dei 30 anni, quindi questa è una occasione per imparare e confrontarci. Ultimo aspetto: questo riconosci-mento deve essere visto non come un punto di arrivo ma come un punto di partenza; deve darci la carica per alzare sempre più l’asticella e valorizzare, sempre con l’entusiasmo e la passione che ci caratterizza, il nostro paese con le nostre tradizioni e la nostra cultura. Sicuramente questo riconoscimento ci darà la carica per fare sempre meglio”.

Sergio Bertaccini, presidente Pro Loco Castel San Giovanni: “Siamo stati premiati per Cioccolandia, una manifestazione che facciamo il secondo weekend di novembre, dura due giorni, dove ci sono non solo maestri cioccolatai, perché noi facciamo venire solo artigiani, e non l’industria del cioccolato, però è presente anche il benessere e il buon cibo, le persone del paese con i commercianti, e diventa una mostra mercato di una certa entità e importanza, e per questo ci è stato riconosciuto il marchio Sagra di Qualità, che siamo venuti a ritirare qui a Roma con molto piacere e grande soddisfazione non solo da parte nostra, ma di tutta la nostra comunità che ci sostiene. Siamo una piccola cittadina di 15.000 abitanti ma partecipano quasi tutti a Cioccolandia. Se non partecipano nell’aiutarti, partecipano a degustare, perché noi facciamo ben 4 dolci grandissimi: noi facciamo 8 quintali di salame di cioccolato che distribuiamo gratuitamente, circa 5000 palline di profiteroles, circa 4500 pezzi di torta Rita e un Monte bianco con 6000 confezioni. Questi sono i 4 dolci che distribuiamo gratuitamente. Acquistan-do un piccolo gettone da 1 euro si può degustare il dolce e quei soldi sono tutti in beneficienza. Abbiamo coinvolto le scuole, abbiamo la scuola alberghiera di Piacenza che viene a fare lo show cooking con i ragazzi che fanno il percorso da cuochi/pasticceri, abbiamo coinvolto la comunità con i bambini con Cioccobimbi, dove fanno il loro dolce a turno in piazza. È una manifestazione da venire a vedere, vi invitiamo tutti”.