Nuova rotatoria di Ponte dell’Olio, Calza: “Importante per la sicurezza”

“La nuova rotatoria a Ponte dell’Olio rappresenta un intervento fondamentale per la sicurezza” a ribadirlo è Patrizia Calza, consigliera provinciale con delega alla Viabilità.

«Si tratta – spiega la sindaca di Gragnano – di un progetto noto da tempo e prossimo all’approvazione. Costituirà un passo avanti fondamentale perché ridurrà il rischio di incidenti e la relativa gravità e aumenterà la sicurezza dei mezzi e di tutti gli utenti della strada compresi i pedoni, inoltre perché trasformerà l’area di ingresso al paese ordinando gli spazi dedicati all’utenza stradale e alla fruizione collettiva”. “Parlare di inutilità e di spreco dei soldi pubblici, stando così le cose, è una considerazione smentita da ogni evidenza” le parole di Calza.

Il progetto

I dettagli del progetto di riassetto viabilistico saranno presentati il 20 marzo prossimo durante l’incontro istituzionale tra Provincia di Piacenza e Comune di Ponte dell’Olio: “La locale Amministrazione – ricorda la consigliera delegata – è stata costantemente aggiornata sull’evolversi della situazione e correttamente informata del fatto che la Provincia avrebbe presentato il progetto relativo all’intervento appena fosse stato pronto per essere approvato”.

«È falso – precisa Calza – che non siano state fornite informazioni alla cittadinanza: alle realtà critiche, infatti, la Provincia ha fornito informazioni – quando richieste – in due incontri che si sono svolti nella sede dell’ente di Corso Garibaldi il 17 gennaio 2024 e lo scorso 29 gennaio 2025. Ricordo altresì a tutti che il progetto, pubblicamente disponibile in seguito all’approvazione in linea tecnica, verrà sottoposto alle valutazioni della Conferenza dei Servizi al fine di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per poter essere successivamente realizzato”.

Sicurezza del pinte sul Nure

“Altro tema che va valutato separatamente – conclude Patrizia Calza – è quello della sicurezza e della manutenzione del Ponte attuale sul Nure o addirittura della realizzazione di un nuovo Ponte. Entrambe le questioni richiederebbero risorse ben più consistenti, e comunque dovrebbero essere messe a disposizione dall’Ente proprietario che è lo Stato, e non la Provincia. Infine – personalmente – penso che, se l’utilità e l’opportunità dell’intervento proposto dalla Provincia non dovessero essere apprezzate dal territorio, la Provincia – congiuntamente al Comune di Ponte dell’Olio – dovrebbe rivalutare la destinazione delle risorse assegnate dal Pnc”.