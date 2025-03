Posti insufficienti, se piove è palude: tour nei parcheggi dei pendolari

Due parcheggi, ma in quanto a fruibilità e decoro insieme non ne fanno uno. La pensano così molti pendolari piacentini che lamentano l’inadeguatezza dei parcheggi di via dei Pisoni e di viale Sant’Ambrogio, di cui si servono abitualmente per recarsi in stazione, da dove prendono il treno per andare a lavoro verso Milano e Bologna. Con cadenza regolare, a Libertà arrivano segnalazioni riguardanti la poca sicurezza delle due aree, la scarsa illuminazione, la carenza di posti auto e il degrado. Ultima in ordine di tempo quella di Filippo Rossi, pendolare da inizio anni Duemila, quando ha iniziato a frequentare l’università, che ancora oggi si sposta in treno per ragioni di lavorative. Laconico il suo messaggio. «Da allora, da quando andavo all’università, sembra essere cambiato davvero poco».

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTA’