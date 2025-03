Sartoria e riutilizzo tessuti, successo per i laboratori contro l’isolamento sociale

Contro l’isolamento sociale, una piaga terribile che colpisce tanti giovani d’oggi, anche ago e filo possono fare tanto. Lo dimostra il successo del laboratorio di sartoria e di riutilizzo creativo dei tessuti che si è svolto in queste settimane a Gragnano, organizzato dal centro educativo “Quasi C’Entro” col Comune: per tre appuntamenti, una decina di adolescenti si sono trasformati in sarti “in erba” ed hanno letteralmente affollato il negozio gragnanese “La Piccola Sartoria di Betty”. E con gli “scarti” di indumenti non più utilizzati, sono riusciti con le loro mani a ricavare borse, portachiavi o altri capi d’abbigliamento.

i trucchi del mestiere

ragazzi sono stati accolti per tre lunedì consecutivi nel negozio di Eleonora Ghidotti, che ha spiegato ai partecipanti i trucchi del mestiere. Tra taglio e cucito, per ragazze ma anche ragazzi, non c’è solo un discorso di moda o di artigianato: l’attività ha puntato molto sul tema del riutilizzo dei materiali e del riciclo, cosa che permette di ridurre la produzione di rifiuti. Se poi ci si riesce anche a divertire e a sfoggiare articoli fatti a mano, tanto meglio. Il buon risultato del laboratorio, molto partecipato e interessante, è stato siglato con una meritata merenda al centro aggregativo.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’