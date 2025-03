Vigolzone, la sala consiliare torna nella sede d’origine. Intitolata a Mario Chiesa

La sala consiliare di Vigolzone è tornata nella sua sede originaria, al primo piano del municipio in piazza Serena, dopo sei anni in cui era stata dislocata al centro civico comunale di via Castignoli. In questi 6 anni infatti l’ex sala consiliare aveva ospitato gli uffici della Polizia locale di Valnure Valchero, ora nella loro nuova sede adiacente il municipio.

Domenica 9 marzo si è così tagliato il nastro della sala consiliare rinnovata, che ha nuovi arredi ed un impianto audio video per trasmettere i consigli in streaming.

La si è inaugurata con ufficialità intitolandola all’ex sindaco ed agronomo Mario Chiesa, a capo dell’amministrazione comunale vigolzonese dal 2004 al 2009, scomparso nel dicembre 2003 a 85 anni. A scoprire la targa che porta il suo nome la vedova Livia, la figlia Michela e il fratello Agostino che gestiva insieme a Mario il vigneto di famiglia.

