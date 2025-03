Ziano ricorda Fulvio Curtoni, pilota dell’Aeronautica morto 50 anni fa in volo

Ziano ha ricordato Fulvio Curtoni, tenente pilota dell’Aeronautica morto 50 anni fa durante un volo di addestramento, in Puglia. Dopo mezzo secolo la memoria del pilota 25enne, figlio dell’allora medico condotto di Ziano, non si è mai spenta. L’Associazione Arma Aeronautica ha voluto ricordarlo insieme ad amministratori comunali, rappresentanti delle associazioni tra cui gli alpini dio cui Fulvio Curtoni faceva orgogliosamente parte, rappresentanti delle forze dell’ordine, familiari, “Noi da sempre – ha detto il presidente dell’Associazione Arma Aeronautica Alvaro Pedrocca – siamo vicini al suo ricordo e alla sua famiglia”. “Ricordando lui – ha detto il sindaco di Ziano Manuel Ghilardelli – ricordiamo tutti i caduti in armi che hanno sacrificato la loro vita per l’amor di patria”.

Quel maledetto 15 marzo di mezzo secolo fa

Il 15 marzo del 1975, mentre era a bordo del suo F104 sopra i cieli di Bosco di Faeto, nel Foggiano, durante un volo di addestramento Fulvio Curtoni si schiantò contro una montagna. Di quel giovane pilota, e alpino, originario di Ziano non si trovò nulla. Rimasero solo i resti dell’aereo.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’