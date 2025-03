Scatta l’allarme anti-incendio alla scuola Alberoni, evacuati studenti e personale

Poco prima delle 11.00 di oggi è scattato l’allarme anti-incendio alla scuola Alberoni di Piacenza. Immediatamente sono scattate le procedure di emergenza, con studenti, insegnanti e personale che sono stati fatti uscire ordinatamente.

A far scattare la sirena sarebbe stato il corto circuito di un quadro elettrico, che ha scatenato un fumo dall’odore acre.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona interessata dal problema e per avviare gli accertamenti sulle cause. Presenti anche i carabinieri e un’ambulanza, anche se fortunatamente non si registrano problemi per nessuno di coloro che era presente nella scuola.