Accoglienza, Piacenza prima per numero di minori stranieri non accompagnati

Secondo il rapporto 2024 su “Protezione e asilo in Emilia Romagna” la provincia di Piacenza presenta il maggior numero di permessi per protezione internazionale e asilo. L’Emilia-Romagna ospita 398.574 cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia, mentre Piacenza ne ospita solo il 7,1 per cento, collocandosi in sesta posizione dopo Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Rimini.

A PIACENZA CRESCONO I SOGGIORNANTI EXTRA-UE REGOLARI

Analizzando il numero dei soggiornanti regolari per ciascuna provincia, si nota che Piacenza, Rimini e Bologna sono in controtendenza rispetto alla diminuzione registrata a livello regionale: la nostra provincia è quella che registra un incremento maggiore, pari al 4,3 per cento con 28.239 soggiornanti extra-UE regolari. Di questi, il 60 per cento è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, mentre il 15 e il 13 per cento hanno un permesso per motivi familiari o per asilo. Nelle altre due province invece, l’incremento è stato del 4,1 a Rimini e dello 0,9 a Bologna.

PIU’ UNDER 18 E MENO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Se si considerano le fasce d’età, Piacenza è la provincia con la percentuale più alta di minori extracomunitari soggiornanti: gli under 18 infatti sono il 22,8 per cento, ma più della metà dei cittadini stranieri regolarmente sul territorio ha fra i 30 e i 64 anni (praticamente il 52,4 per cento). Diversa è la situazione se si parla di minori stranieri non accompagnati: Piacenza ne accoglie solo 93, addirittura meno di Ferrara che ne registra 95.

cas: centri di accoglienza straordinaria

Piacenza e Bologna hanno il minor numero di centri di accoglienza straordinaria (cas): sono 55 le strutture e accolgono 544 persone.

