Colpisce con il machete dopo un tentato furto: “Ho sbagliato, sono esasperato”

“Mi spiace davvero avere colpito quella ragazza, ma sono esasperato. Non è la prima volta che qualcuno cerca di entrare nel negozio per rubare. Ho dovuto anticipare l’orario di chiusura perché a una certa ora non sono più sicuro”. Elias Herrera, 35 anni, originario dell’Ecuador, è passato in un battibaleno da vittima ad aggressore: ha sorpreso due ladri intenti a rubare nel suo negozio nella zona di via Patrioti, ma dopo averli incontrati casualmente poco dopo, e averne colpito uno con il machete che teneva in macchina per i lavori di casa, ha finito la giornata con una denuncia.

A essere denunciati sono state anche le quattro persone che erano in quel momento con lui: un amico che guidava l’auto, la compagna di Herrera e un’amica di quest’ultima che stavano accompagnando in stazione. “Mi spiace soprattutto quello – dice – perché loro non hanno fatto nulla”. Riconosciuta la coppia – “che mi ha riso in faccia” precisa il titolare del negozio – e raggiunta la ragazza che aveva tentato il furto, per cercare di fermarla Herrera le ha dato un paio di colpi con il verso piatto della lama del machete. “Il ragazzo invece è scappato – racconta – dopodiché si è fermata una pattuglia della polizia locale”. Tutti sono stati portati in caserma. “La polizia mi ha trattenuto fino alle 23 – continua a raccontare – la ragazza che ha tentato il furto è uscita qualche ora prima. Il ragazzo, invece, si era già dato alla macchia”.

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTÀ