Guida ubriaca e si schianta con l’auto contro quattro macchine in sosta: un ferito

Una donna al volante della sua auto completamente ubriaca si è schiantata, una dopo l’altra, con quattro auto in sosta, danneggiandole. Una delle macchine aveva a bordo un passeggero che è rimasto ferito in modo lieve. Questo è uno dei quattro casi in cui le patenti sono state ritirate durante il fine settimana dai carabinieri di Fiorenzuola.

Ad essere denunciata per guida in stato di ebbrezza è stata una macedone quarantenne, la quale, avendo un tasso alcolico elevatissimo, ha visto anche la sua auto sequestrata.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ