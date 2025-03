Il fiuto di Lara fa ritrovare tre etti di cocaina: arrestata coppia di insospettabili

Grazie al fiuto del cane Lara, gli agenti della questura di Piacenza hanno trovato e sequestrato in un appartamento di via Capra, in città, un importante carico di cocaina e arrestato due persone.

Nella mattinata di ieri, gli investigatori della Squadra Mobile, con l’ausilio dell’Unità cinofila di Milano, hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione situata nel quartiere Roma, zona già teatro di precedenti interventi nelle settimane precedenti. “All’atto dell’accesso nell’abitazione – spiega la questura – un soggetto che si trovava nei pressi dell’ingresso correva a nascondersi in camera da letto, ove si trovava la compagna, chiaramente cercando di liberarsi di qualcosa, senza riuscirci perché immediatamente seguito dai poliziotti”.

Grazie al fiuto di Lara, sono stati subito trovati e sequestrati quasi tre etti di cocaina nascosti sotto le lenzuola, oltre ad un bilancino e materiale per il confezionamento.

Si tratta di sostanza stupefacente che, se rivenduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare più di 25.000 euro, e l’ipotesi investigativa è proprio che la cocaina fosse destinata alla rivendita ad una platea di spacciatori al dettaglio.

I due sono stati anche trovati in possesso di 1.600 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

I due quarantenni arrestati, privi di precedenti specifici e ritenuti insospettabili, sono una cittadina italiana ed un cittadino marocchino, che dormivano proprio nella stanza dove è stata sequestrata la droga. La posizione dello straniero sarà altresì vagliata dall’Ufficio Immigrazione.

Proseguono le indagini per ricostruire la rete di acquirenti dei due arrestati e i canali di approvvigionamento degli stupefacenti.