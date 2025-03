Panorama unico sulla Val Trebbia: la dura bellezza della natura sulla Pietra Marcia

Con marzo le temperature si stanno alzando e i caprioli sono particolarmente attratti dalla nuova erbetta fresca dei prati nelle vicinanze del piccolo borgo di Brodo, nella media Val Trebbia, situato vicino alla splendida e conosciuta Pietra Parcellara.

Assieme alla Pietra Perduca e alla Pietra Parcellara, esiste un’altra Pietra, meno conosciuta, ma altrettante importante….la Pietra Marcia. Questo roccione, sovrastando il borgo di Brodo, offre una bella visione sia sulla Parcellara, ma soprattutto sulla valle, con la vista dei monti Penice, Lesima e Alfeo.

È una scura formazione rocciosa composta da ofioliti, che sono rocce magmatiche particolarmente interessanti dal punto di vista geologico che rende questo luogo di grande interesse per gli appassionati di geologia e del paesaggio.

La Pietra Marcia è generalmente stabile, ma la parte che guarda verso il paese di Perino è soggetta da frane molto importanti.

Questa parte franosa della Pietra Marcia, ha un’atmosfera quasi surreale con guglie e pinnacoli che si ergono in un paesaggio drammatico ma, nello stesso tempo, affascinante, offrendo una esperienza unica che unisce la bellezza della natura con le forze geologiche.

Questo strano luogo, davvero imponente, quasi infernale, richiede però attenzione e prudenza nel visitarlo in quanto, per alcuni, potrebbe essere impegnativo.

IL SERVIZIO DI LUIGI ZIOTTI E MARISA CELLA