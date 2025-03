Polizia locale di Rottofreno, grazie alle telecamere trovate 30 auto senza revisione

La Polizia locale di Rottofreno grazie all’incremento delle videocamere e alle segnalazioni dei cittadini individua i veicoli non in regola. Nel mese di febbraio c’è perfino stato l’inseguimento di un motociclo senza assicurazione e revisione il cui conducente non aveva mai conseguito la patente.

l’aiuto dei dispositivi alla sicurezza stradale

Gli apparecchi attualmente utilizzati permettono di leggere le targhe ed ottenere segnalazioni su eventuali irregolarità, infatti tramite l’alert la Polizia è stata in grado di fermare un ciclomotore che, dopo un inseguimento, è stato fermato vicino al passaggio a livello di via Fornace. “E’ risultato essere un residente a Calendasco di mezza età sprovvisto di patente” afferma il comandante Martini. Il rischio: “se urtano qualcuno, difficilmente il danneggiato viene risarcito”, è già il terzo caso registrato.

I RISULTATI DEI CONTROLLI

Un migliaio di auto controllate in febbraio, di cui 30 trovate senza revisione. L’assistente capo della polizia locale di Rottofreno Emiliano Bosoni fornisce alcuni dati riferiti al pattugliamento stradale. Intensificati i controlli soprattutto sulla via Emilia, cioè la statale 10 Padana inferiore, agli ingressi del capoluogo e di San Nicolò. “Per i tre veicoli pizzicati senza assicurazione scatta il sequestro del mezzo. Se non viene pagata la sanzione di 866 euro entro 60 giorni, il mezzo viene confiscato come bene statale”.

Durante i monitoraggi quotidiani, nella zona industriale di San Nicolò alcuni lavoratori hanno fermato la pattuglia segnalando un furgone quasi nuovo che pareva abbandonato. Riferisce Bosoni: “Era stato rubato in Lombardia. Trovato il proprietario, lo abbiamo riconsegnato”. Sta continuando anche in marzo il vaglio di circa 30 veicoli al giorno e l’individuazione di quelli irregolari. Il lavoro da oggi è più tutelato grazie all’adesione al protocollo provinciale di videosorveglianza.

L’ARTICOLO DI ANGELA ZEPPI SU LIBERTÀ