Pubblica Val Vezzeno, nuova sede e bilancio in perdita: “Aumentiamo gli sforzi”

Chiude con una perdita d’esercizio di 1.364 euro il bilancio 2024 della Pubblica assistenza Val Vezzeno. Una notizia che non preoccupa, anzi inorgoglisce il direttivo dell’associazione di volontariato che si prepara insieme a tutti i volontari a festeggiare l’inaugurazione della prima sede di proprietà in una storia lunga quasi quarant’anni.

domenica l’inaugurazione della nuova sede

L’evento si terrà nella mattinata di domenica 16 marzo. “Sarà una vera e propria festa – commenta il presidente Stefano Bozzini – perchè dopo due anni di impegno e grandi sforzi siamo riusciti a realizzare un sogno che ora vogliamo condividere con tutta la nostra comunità”. La nuova sede, già attiva nel cuore di piazza Roma, è il frutto di un lungo percorso avviato con la donazione da parte di una famiglia del luogo di una struttura su due piani che però necessitava di un’attenta ristrutturazione.

Dopo due anni e oltre 120mila euro di lavori il sogno è diventato realtà. “Sapevamo di avere davanti a noi un percorso complesso, ma ci abbiamo creduto sin dall’inizio”. Riguardo alla perdita d’esercizio Bozzini spiega: “Abbiamo dovuto affrontare costi imprescindibili per rendere la struttura adeguata al servizio che portiamo avanti, ma grazie all’impegno dei nostri volontari nell’arco di due anni abbiamo incrementato notevolmente il numero di trasporti sanitari riuscendo così a incrementare i ricavi”.

Il taglio del nastro della nuova sede – dotata di salone per i corsi di formazione, una cucina, due bagni, la segreteria, una camera da letto, un salotto spazioso e una rimessa per le due ambulanze – è previsto dalle 11 di domenica 16 marzo. Saranno presenti, oltre alle autorità civili, religiose e militari, i rappresentanti di tutte le associazioni Anpas attive in provincia di Piacenza, gli sponsor e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, che ha contribuito alla realizzazione della nuova casa della Pubblica stanziando 40mila euro.

Il bilancio 2024

I costi per la realizzazione della prima sede di proprietà nella storia della Pubblica Val Vezzeno hanno portato nel bilancio 2024 a una riduzione di cassa di 80mila euro. Al contempo, il valore degli immobili è passato dai 40mila euro del 2023 ai 120mila euro attuali. Da evidenziare l’incremento dei ricavi per i servizi sanitari a privati e per i trasporti ordinari che sono passati dagli 85mila euro del 2022 ai circa 127mila euro del 2024.

“Un grazie di cuore ai nostri volontari e a chi in questi mesi ha voluto aiutarci attraverso donazioni e contributi spontanei – le parole di Bozzini -. Dobbiamo affrontare ancora diverse spese, ma sappiamo di poter contare su una comunità unita e solidale. Non si tratta infatti solo della nostra sede, ma di un presidio sanitario fondamentale a disposizione di tutti”.