Raffica di lavori in arrivo, da domani senso unico alternato in Strada Agazzana

Possibili disagi in arrivo per gli automobilisti in città.

Il Comune di Piacenza ha comunicato che, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, sono in programma nei prossimi giorni alcuni interventi di manutenzione stradale che richiedono modifiche alla viabilità.

Per consentire lavori di fresatura e asfaltatura in strada Agazzana, nel tratto compreso tra la rotatoria all’altezza di via De Longe e quella all’intersezione con via Tansini, dalle 9 alle 18 di giovedì 13 e venerdì 14 marzo e da lunedì 17 a venerdì 21 marzo sarà necessaria l’istituzione di restringimenti di carreggiata con senso unico alternato, seguendo l’avanzamento del cantiere. Le due rotatorie sono escluse dalle limitazioni al traffico.

Per consentire la realizzazione di un nuovo allaccio fognario, dal 12 al 28 marzo è prevista l’istituzione di un restringimento di carreggiata, con senso unico alternato regolato da semaforo, tra i civici 74 e 78 di via Boselli. Contestualmente, sarà vietata la sosta su entrambi i lati nello stesso tratto stradale.

Un restringimento di carreggiata sarà necessario anche in via Radini Tedeschi, dal 13 al 18 marzo, all’altezza del civico 89, per un intervento sulla rete idrica. Contestualmente, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della careggiata in prossimità del cantiere.