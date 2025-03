Richiedenti asilo a Piacenza, 279 posti di accoglienza offerti da cinque realtà

Sono 279 i posti di accoglienza per i richiedenti asilo offerti dalle cinque realtà cooperative che si sono aggiudicate il bando per l’affidamento dei servizi di gestione dei centri di accoglienza per il triennio 2025-2028.

Di fatto si tratta di singole unità abitative che vengono rese disponibili sia in città sia in diversi comuni della provincia per i richiedenti asilo presenti sul territorio singolarmente o con la famiglia. Come si diceva, cinque sono le realtà che si sono aggiudicate l’appalto: la cooperativa sociale “Desy”, che ha sede nel Salernitano, mette a disposizione 19 posti in località Prato Barbieri nel comune di Bettola, mentre la cooperativa sociale “Strade Blu” è quella che gestisce più unità abitative. Sono ben 151 i posti messi a disposizione dalla realtà piacentina: la maggior parte – ossia 95 unità – si trova in città e in alcune frazioni come Roncaglia, mentre i restanti si trovano in provincia. 40 posti sono a Bobbio, 2 a Bettola e 14 nel comune di Rottofreno, per la precisione a San Nicolò.

La società a responsabilità limitata “Confini azzurri” con sede a Gragnano mette a disposizione invece 64 posti: 30 si trovano a Besenzone, 16 a Borgonovo, 6 a Piacenza e 12 a Cadeo. La società cooperativa “Cefal”, che ha sede anche a Piacenza (oltre che a Parma, Faenza, Villa San Martino di Lugo e Bologna) gestisce invece 39 unità abitative: 13 si trovano a Cadeo, 19 a Cortemaggiore e 7 a Piacenza. Infine c’è la cooperativa sociale “Ekopra”, con sede a Brescia, gestisce 6 unità abitative a San Pietro in Cerro.

Il servizio di accoglienza partirà dal primo aprile fino al 31 marzo 2028.

