Stasera torna On Er: al centro il sovraffollamento nelle carceri in Emilia-Romagna

Stasera, mercoledì 12 marzo, dopo il Tgl andrà in onda sul canale 76 di Telelibertà On ER, il giornale dell’Emilia-Romagna. Ospite in studio il garante regionale dei detenuti.

Il problema del sovraffollamento nelle carceri dell’Emilia-Romagna, gli spazi inadatti per il recupero dei detenuti, la carenza di personale e i fabbricati spesso in pessime condizioni. In Emilia-Romagna, negli ultimi tre anni, i numeri parlano di oltre 500 detenuti in più della capienza ufficiale. Di questi problemi se n’è parlato a On ER – il giornale dell’Emilia-Romagna, con ospite in studio il garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri. Che ha parlato del sovraffollamento delle carceri, del drammatico tema dei suicidi, ma anche del reinserimento lavorativo dei detenuti.

Nella nuova puntata della trasmissione televisiva spazio anche alla politica. Nei giorni scorsi, infatti, si è riunita l’Assemblea legislativa. E il tema dei diritti è stato uno degli argomenti centrali, con interrogazioni di Alleanza Verdi-Sinistra, Lega e Movimento Cinque Stelle. Affrontato su più fronti anche il tema dei giovani, con interrogazioni alla giunta sul fenomeno delle baby-gang e sull’integrazione dei ragazzi disabili. E anche sull’importanza di fare prevenzione fra i giovani riguardo al Papilloma virus.