Un camion finisce in un canale: chiusa per un’ora la provinciale 6 bis a Bellaria

La strada provinciale 6 bis, in località Bellaria a Ciriano di Carpaneto, è rimasta chiusa per circa un’ora a causa di un camion che è uscito fuori strada ed è finito nel canale: trasportava blocchi di cemento.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale. Il mezzo è stato riportato sulla carreggiata e sono stati portati a termine gli interventi per il ripristino del canale danneggiato.