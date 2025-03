Vigolzone, tentate truffe del finto carabiniere e del finto incidente: nessuno ci casca

Due tentativi di truffa ai danni di anziani con il trucco del falso incidente e del finto carabiniere a Vigolzone. I tentati raggiri sono segnalati ieri, martedì 11 marzo, dai residenti della zona.

I due tentativi di truffa sono avvenuti in mattinata a distanza di circa mezz’ora l’uno dall’altro. Un uomo qualificatosi per carabiniere ha telefonato agli anziani dicendo: “Guardate che purtroppo vostra figlia è rimasta coinvolta in un incidente stradale con gravi conseguenze. Per evitare che possa essere arrestata, dovete versare una cauzione”.

Il finto carabiniere avrebbe avanzato una proposta di cauzione per diverse migliaia di euro, sostenendo che di lì a poco si sarebbe presentato a casa dell’anziano un carabiniere per ritirare l’importo destinato alla cauzione e evitare così l’arresto del caro parente. Fortunatamente, nessuno dei due anziani è caduto nel tranello e, dopo aver chiuso la telefonata, le persone prese di mira dagli imbroglioni (presumibilmente gli stessi) si sono rivolte ai carabinieri veri, chiamando il 112 e segnalando l’accaduto.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ