Entra in servizio un nuovo treno elettrico Pop, saranno dieci entro fine anno

Non si arresta lo sviluppo della flotta ferroviaria della Regione. Da oggi, infatti, entra in servizio un nuovo treno elettrico Pop monopiano: il quarto di una commessa di dieci convogli acquistati da Trenitalia Tper grazie a un investimento di 60,3 milioni di euro, finanziato con fondi del Pnrr, della Regione Emilia-Romagna e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Entro la fine dell’anno, tutti e dieci i nuovi treni saranno operativi, insieme a due ulteriori convogli della stessa tipologia acquistati da Tper, in qualità di socio di Trenitalia Tper. L’obiettivo è quello di rinnovare progressivamente tutta la dotazione di treni, anche sulle linee che stanno completando il processo di elettrificazione e sono ancora servite da mezzi diesel.

Tra le principali caratteristiche dei nuovi convogli, spicca la sostenibilità: il consumo energetico si abbatte del 30%, la riciclabilità supera il 95% e il sistema di climatizzazione è ottimizzato con sensori di qualità dell’aria. Oltre a un maggiore comfort e a sistemi avanzati di videosorveglianza per la sicurezza a bordo.

“Siamo quasi a metà dell’opera – sottolinea l’assessora regionale ai Trasporti, Irene Priolo – entro pochi mesi tutti i nuovi treni elettrici che abbiamo acquistato saranno in circolazione nella nostra Regione. Un investimento che migliora il servizio, riduce l’inquinamento e offre una modalità di viaggio agli utenti sempre più comoda e sicura. Con questa fornitura – prosegue – puntiamo a garantire a chi sceglie di spostarsi in treno un’esperienza che ripaghi della scelta di non usare l’auto per gli spostamenti privati. Un passo in avanti, possibile grazie all’ottimo lavoro di chi mi ha preceduto, per rendere la nostra rete ferroviaria l’asse portante del trasporto pubblico in Emilia-Romagna”.

Una flotta tra le più giovani d’Italia

I nuovi treni saranno impiegati in tutta la Regione, in particolare sulle linee a media frequentazione. Grazie alla possibilità di viaggiare agganciati in coppia, potranno aumentare la capienza nelle fasce orarie più richieste, migliorando il comfort per i passeggeri.

Con l’arrivo di questo convoglio, la flotta regionale di Trenitalia Tper si arricchisce ulteriormente, confermandosi tra le più giovani d’Italia. Il parco mezzi conta ora 95 treni elettrici di nuova generazione, di cui 43 a doppio piano e 52 monopiano.

Le caratteristiche del nuovo treno

Elettrico, monopiano, dotato di 4 motori di trazione, può raggiungere una velocità di 160 km/h e trasportare circa 450 persone. Otto i posti per le bici al seguito del passeggero, con possibilità di ricarica per quelle elettriche.

Le sedute sono dotate di prese per alimentazione di Pc, tablet e cellulari. L’illuminazione è ottimizzata grazie a grandi finestrini che consentono un maggior ingresso di luce naturale. La circolazione dei passeggeri è facilitata da ampi corridoi adatti alle persone a ridotta mobilità.

Aumenta la sicurezza grazie a un sistema di telecamere digitali di videosorveglianza live con visualizzazione in tempo reale delle immagini sui monitor delle vetture.

I nuovi Pop rispondono alla politica di sostenibilità ambientale e sono riciclabili fino al 97%. Consumano il 30% di energia in meno rispetto alla precedente generazione. Nessun solvente o altra sostanza chimica tossica sono utilizzati nel processo di produzione. I sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione sono regolati in funzione del numero dei passeggeri. La chiusura delle porte è programmata al fine di evitare la dispersione termica. L’illuminazione per i passeggeri, a Led, si regola automaticamente sulla base della luce esterna.