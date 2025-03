Ipertensione: il killer che danneggia cuore, cervello e reni. Stasera a “Star bene”

La pressione alta è tutt’altro che innocua. A lungo termine può provocare danni gravi a diversi organi. L’ipertensione è, tra l’atro, una delle condizioni fisiche più diffuse al mondo. Spesso definita come un “killer silenzioso”, può avanzare senza sintomi evidenti, ma provoca danni seri all’organismo, se non trattata.

IPERTENSIONE: KILLER SILENZIOSO CHE DANNEGGIA GLI ORGANI

Conosciuta come una delle principali cause di malattie cardiovascolari, ictus e insufficienza renale, la pressione alta colpisce milioni di persone, molte delle quali non sono nemmeno consapevoli di soffrirne. L’ipertensione arteriosa non è una malattia, ma un fattore di rischio, ovvero una condizione che aumenta la probabilità che si verifichino altre malattie. Ma perché è così pericolosa? Esercita uno stress continuo sui vasi sanguigni, indebolendo il cuore e aumentando il rischio di complicazioni, a volte anche fatali. Fortunatamente, l’ipertensione è una condizione che può essere prevenuta e controllata. Adottando uno stile di vita sano, che include una dieta equilibrata, l’esercizio fisico regolare e il monitoraggio della pressione, è possibile ridurre significativamente i rischi.

IPERTENSIONE A STAR BENE DI TELELIBERTA’: GLI OSPITI

Ne parlano questa sera, giovedì 13 marzo, a “Star bene”, la trasmissione scritta e condotta dalla giornalista Marzia Foletti, il delegato della Società italiana dell’ipertensione arteriosa Giuseppe Crippa, il biologo nutrizionista Martino Ravani, il primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza prof. Luigi Cavanna e il direttore della Medicina del Lavoro Asia Group Francesco Sabbadini. L’appuntamento è alle 21 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre. Le puntate possono essere riviste sul sito www.teleliberta.tv.

