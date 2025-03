La Polizia locale soccorre due anziani smarriti e in stato confusionale

Nei giorni scorsi, due persone anziane residenti in città, disorientate e in stato confusionale, sono state soccorse, rassicurate e riaccompagnate a casa dalle pattuglie della Polizia Locale di Piacenza.

Il primo episodio si è verificato nei pressi del Comando di via Rogerio, dove alcuni residenti hanno notato una donna di 85 anni visibilmente in stato confusionale e con difficoltà a deambulare. È stata fatta sedere su una sedia mentre venivano chiamati i soccorsi. In seguito, il 118 e la Polizia Locale sono intervenuti, e grazie all’identificazione della donna tramite la centrale operativa, è stato possibile risalire al suo indirizzo di residenza. Dopo aver informato i parenti, che sono arrivati rapidamente sul posto, la donna è stata riaccompagnata a casa in sicurezza.

Poco dopo, una pattuglia impegnata in un rilievo per un sinistro stradale è stata avvicinata da un uomo di 76 anni, che appariva disorientato e non riusciva a trovare la strada di casa. Gli agenti hanno richiesto il supporto di una seconda pattuglia, che ha effettuato gli accertamenti necessari per risalire all’indirizzo dell’uomo.

L’anziano è stato poi riaccompagnato a casa e affidato ai parenti che lo attendevano.