Lite per il contromano a Codogno, anziano colpito in faccia con la catena della bici

È formalmente scattata la denuncia per il giovane straniero che, dopo uno scatto d’ira per un rimprovero, ha preso a pugni e a colpi di catena un 70enne di Codogno. Il fatto è avvenuto lunedì mattina in via Santa Francesca Cabrini, dove il ragazzo, transitando in contromano, è stato rimproverato dall’anziano, dando inizio a un confronto che è rapidamente degenerato in una rissa.

La scena è stata ripresa da una telecamera e nei filmati si vede lo straniero, a bordo di una bicicletta elettrica, che incontra un gruppo di tre persone – due coniugi e un terzo uomo. Uno dei presenti, il 70enne appunto, probabilmente preoccupato per la pericolosità della manovra, fa un’osservazione al ragazzo, e lui si ferma di colpo. È a questo punto che la situazione prende una piega imprevedibile: il pensionato inizia a discutere animatamente con il ciclista, gesticolando e puntandogli contro l’ombrello.

I toni si alzano ulteriormente, e quando il ciclista fa un gesto provocatorio con il braccio, il pensionato reagisce con uno spintone e si allontana insieme alla moglie. Il giovane quindi, già infuriato, slega la catena dalla bicicletta e si lancia con fare minaccioso contro l’anziano, che subito lo spinge via, gli tira un pugno e lo tira giù per la spalla. Il confronto tra i due degenera nella violenza e il ragazzo colpisce l’anziano al volto e poi con altri colpi di catena, mentre l’uomo, caduto a terra, cerca di difendersi.

La situazione si placa quando intervengono altri tre passanti e solo a questo punto il ciclista, dopo aver raccolto le sue cose, si allontana lasciando il pensionato a terra e ferito. L’anziano viene portato all’ospedale per accertamenti ma esce il giorno stesso senza gravi conseguenze. In seguito alla denuncia, i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e sono ora, insieme alla polizia locale, alla ricerca dell’aggressore.