Scontro tra auto e moto a Castel San Giovanni: ferito seriamente giovane centauro

Un’auto e una moto con alla guida un ragazzo di 18 anni si sono scontrate attorno alle 13.00 di oggi lungo via Borgonovo, in ingresso a Castel San Giovanni.

Il ragazzo alla guida del motociclo, di origine albanese residente a Castello, è stato trasportato in ospedale a Piacenza. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Sia la moto, sia la vettura, con a bordo un castellano di origine egiziana di 45 anni, viaggiavano verso Castel San Giovanni. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e il 118 che ha trasportato il ferito in ospedale a Piacenza.